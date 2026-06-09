« Energie du désespoir » ? En appel, l’ex-maire de Saint‐Etienne promet des « éléments nouveaux »

Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau et son avocat Jean-Felix Luciani au tribunal correctionnel de Lyon, le 26 septembre 2025. Photo : Sipa

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Morgane Jean (Presspepper)

Le procès en appel de l’ancien édile stéphanois Gaël Perdriau, accusé d'avoir orchestré un chantage à la sextape contre celui qui fut son premier adjoint, s'est ouvert ce lundi 8 juin à Lyon.

Il est de retour. Devant la justice. Un peu plus de six mois après sa condamnation à cinq ans de prison, dont quatre ferme, et 50 000 euros d’amende pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics, Gaël Perdriau avait rendez‐vous, ce lundi 8 juin et pour toute la semaine, à la cour d’appel de Lyon. Dès son arrivée au Palais des 24 colonnes, hier en début de matinée, l’ex-maire de Saint‐Etienne démis de ses fonctions en décembre dernier, a promis la révélation « d’éléments nouveaux ».

L’ancien homme politique continue de clamer son innocence dans l’organisation du kompromat destiné à piéger son ancien premier adjoint et potentiel rival Gilles Artigues. Celui‐ci avait été filmé à son insu en compagnie d’un escort‐boy dans la chambre d’un hôtel parisien. Au cours de la procédure, Gaël Perdriau a soutenu « avoir cherché à protéger

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