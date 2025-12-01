Le couperet est tombé après moins de vingt minutes de délibéré. Le maire de Saint‐Étienne, Gaël Perdriau, qui avait fait de son rendez‐vous avec la justice un moment de « vérité », a été condamné lundi 1er décembre à cinq ans d’emprisonnement, dont quatre ferme, et 50 000 euros d’amende pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics, trois ans après que Mediapart a révélé l’affaire.

Cette peine est prononcée avec un mandat de dépôt différé. Gaël Perdriau va donc être convoqué dans les prochains jours en vue de son incarcération, dans une situation similaire à celle de Nicolas Sarkozy, et ce, même s’il fait appel du jugement. La peine a par ailleurs été assortie de cinq ans d’inéligibilité immédiate : il sera démis de ses fonctions dans