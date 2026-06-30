Malgré des résultats, Véronique Sarselli confirme vouloir supprimer l’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne

La présidente de la métropole de Lyon a annoncé qu’elle souhaitait bien mettre fin au dispositif dans les deux principales communes du territoire. Mise en place en 2021 et alors que ses potentiels effets négatifs sur l'offre locative sont peu documentés, la mesure a pourtant contribué à ralentir la hausse des loyers.

C’était une de ses 74 promesses de campagne. « J’ai toujours dit que j’étais contre l’encadrement des loyers, surtout en période de crise. Je vais supprimer cette mesure », a annoncé Véronique Sarselli, la présidente (Les Républicains) de la métropole de Lyon dans une interview accordée au magazine Nouveau Lyon, fin juin.

Mis en place depuis novembre 2021 à Lyon et à Villeurbanne, ce dispositif instaure un loyer plafond fixé chaque année par arrêté préfectoral par secteur et en fonction des caractéristiques du logement. Or, il est fortement critiqué depuis son origine par la droite, qui estime qu’il contribuerait à bloquer l’arrivée de nouveaux logements sur le marché locatif.

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