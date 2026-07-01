Corruption à la fac Lyon Sud : l’ex-directeur administratif condamné à trois ans de prison ferme

Fac Lyon Sud
Sur le campus de la faculté Lyon Sud. Photo : NB/Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

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Par Mathieu Périsse

Pendant plus de dix ans, Karim M’Barek a été le chef d’orchestre d’un vaste système de pots de vin et de fausses factures en marge de marchés passés par l’université avec des prestataires. Neuf complices, des chefs d’entreprises à l’origine des versements, ont également été condamnés.

Il était la porte d’entrée de la corruption au sein de l’établissement public. Celui par qui transitaient les sommes en liquide et les « services rendus » en échange de fausses factures, si nombreuses que la justice n’a pu en donner qu’une estimation : près d’1,5 million d’euros en dix ans. Karim M’Barek, l’ancien directeur administratif et financier de la faculté de médecine Lyon Sud, a été condamné, ce lundi 27 juin, à cinq ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, comme l’a appris Mediacités. Il devrait être prochainement incarcéré.

L’ancien cadre de l’université Lyon‑1, à laquelle est rattachée la faculté, est également interdit définitivement d’exercer une fonction publique et devra payer

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