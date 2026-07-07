« Tour de passe‐passe pour arroser son fief » : le gymnase à 26 millions d’euros offert au Puy‐en‐Velay par la Région de Laurent Wauquiez

Dans la préfecture de Haute-Loire, le monumental et flambant neuf complexe sportif de Guitard est censé servir principalement aux élèves du lycée Charles et Adrien Dupuy, situé à près de deux kilomètres de distance. Les opposants de l’ex-président d’Auvergne-Rhône-Alpes dénoncent une manœuvre qui a permis de faire payer la totalité de la note au conseil régional.

Le nouveau complexe sportif du Puy-en-Velay, financé par la Région, et inauguré par le député LR et ex-président de la collectivité Laurent Wauquiez. Montage : NB/Mediacités.

« C’est une superbe réalisation ! » Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 1er mars dernier, Laurent Wauquiez déambule dans le nouveau complexe sportif du quartier de Guitard, sur les hauteurs du Puy‐en‐Velay. Et il ne cache pas sa joie. Dans son fief de Haute‐Loire, le patron des députés LR inaugure 4 500 mètres carrés de bâtiments flambants neufs, entièrement financés par la région Auvergne‐Rhône‐Alpes qu’il a officiellement présidée jusqu’en septembre 2024 et qu’il continue de copiloter depuis. L’ensemble remplace un ancien gymnase vieillissant, détruit à la fin des travaux du nouveau.

Dans cette vidéo qui dure un peu plus de deux minutes, l’ex-maire du Puy joue les guides, non sans fierté : ici, la salle de danse ; là, celle d’escrime ; par‐là, les espaces pour le kendo, le MMA ou la boxe ; par ici, les terrains de handball et de football en salle ; et au fond, un mur d’escalade de plus de quinze mètres de haut… Sans oublier, un espace buvette. Le tout parcouru de grands couloirs et baigné par une luminosité exceptionnelle. Il faut dire que la Région n’a pas lésiné sur les moyens : le montant total de l’équipement s’élève à 26,5 millions d’euros.

Problème ? Le dénommé « complexe sportif régional Auvergne‐Rhône‐Alpes Le Puy‐en‐Velay » est

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Temps de lecture : 9 minutes

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Par Eléna Roney

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