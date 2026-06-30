Vers une cure d’austérité au Grand Lyon ? « Pas pour tout le monde ! »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette semaine : retour sur les résultats de l'audit financier commandé par Véronique Sarselli, la présidente de la métropole de Lyon.

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Chose promise, chose due… Comme elle s’y était engagée pendant la campagne électorale, Véronique Sarselli, présidente LR du Grand Lyon, a fait réaliser un audit financier de sa collectivité. Non sans faire grincer quelques dents, puisque, comme l’avait révélé Mediacités, la mission a été confiée au cabinet Ernst & Young pour près de 70 000 euros. Ses résultats – et non l’audit dans son intégralité, comme l’ont regretté les élus de l’opposition – ont été communiqués en conseil métropolitain le 22 juin dernier et permis à la nouvelle majorité de droite de préparer les esprits à de futures coupes budgétaires.

Selon l’analyse de l’exécutif, sous l’effet d’une augmentation des dépenses de fonctionnement, « les grands équilibres sont dégradés ». Et Pascal Rothé, le vice‐président chargé des finances d’esquisser, en assemblée, quelques pistes comme la possible suppression de « dispositifs extra‐légaux ». Comprendre notamment : le RSA Jeunes, mis en place par les écologistes lors du précédent mandat pour les 18–25 ans. Dans le même temps (ou plus précisément, deux jours plus tard), Véronique Sarselli a fait voter le quadruplement de ses indemnités de présidente du Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun, comme le souligne notre dessinatrice Twister… entre autres.

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Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.