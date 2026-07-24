Contrainte d'abandonner son mandat d'élue régionale, la directrice de cabinet de la nouvelle présidente du Grand Lyon, Véronique Sarselli, contestait cette décision. Le Conseil d’État lui a donné tort.

Première vice‐présidente de Laurent Wauquiez, après sa réélection à la tête de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes en 2021, Stéphanie Pernod a rejoint au printemps Véronique Sarselli au Grand Lyon au poste stratégique de directrice de cabinet. Un atterrissage on ne peut plus classique pour celle qui avait dirigé la campagne métropolitaine victorieuse de l’ancienne maire LR de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon. Seul hic : cette prise de fonction s’est accompagné le 13 mai dernier de sa démission d’office de son mandat d’élue régionale.

Une décision prise par Fabienne Buccio, l’ancienne préfète de région, au titre des articles L.195, L.340 et