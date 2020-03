Municipales à Saint-Herblain : carton plein pour la gauche

Bertrand Affilé, le maire (PS) sortant de Saint-Herblain, troisième ville de Loire-Atlantique (46 000 habitants), n’a pas de souci à se faire pour le second tour… s’il a lieu. Malgré une participation inférieure à 32 % (contre 50,4% en 2014), il réalise un score équivalent à celui d’il y a six ans, avec 43% des voix. En outre, il peut compter sur son partenaire de l’actuelle majorité, l’écologiste (EELV), Jean-François Tallio. A eux d’eux, ils pourraient engranger 75% des votes au second tour. En 2014, ils étaient partis ensemble au 1er tour.



Cuisante défaite en revanche pour le candidat LREM Matthieu Annereau. La seconde aux élections municipales. Après une campagne compliquée où les ex candidats à l’investiture LREM ont joué les fortes têtes, l’ex candidat LR en 2014 fait moins bien qu’il y a six ans avec 26% des suffrages (contre 30% en 2014). Ce qui fait dire à Jordan Allory, ex prétendant à l’investiture LREM à St Herblain que Matthieu Annereau « doit en tirer les conclusions » pour les prochaines échéances électorales. Après avoir rué dans les brancards, les jeunes loups d’En Marche montrent les crocs.



Antony Torzec

»» Retrouvez tous les résultats, cartes et réactions sur les élections municipales à Nantes et dans la Métropole.

Il vous reste -46% de cet article à découvrir ! Nous vous offrons un accès de 24h pour découvrir nos articles les plus récents Nous vous enverrons nos dernières enquêtes et des offres d’abonnement. Ou bien apprenez-en plus sur Mediacités… Je suis curieux Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous. Mediacités c’est : Un site 100% indépendant (seuls nos lecteurs nous font vivre)

Chaque semaine de nouvelles enquêtes (et plus de 1 300 déjà publiées)

Des newsletters sur les municipales (Lille, Lyon, Nantes, Toulouse)

La participation aux enquêtes (idées de sujets, documents confidentiels, événements)

Le moyen de faire vivre une information libre et sans publicité

vous aussi, La curiosité est un beau défaut,vous aussi, adoptez Mediacités !