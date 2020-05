Fusionner avec Johanna Rolland ou Margot Medkour ? Chez les écolos de Julie Laernoës, on hésite toujours

Crise sanitaire oblige, c’est par visioconférence que les adhérents du groupe local EELV de Nantes ont participé hier soir à une assemblée générale extraordinaire. Au menu des discussions : le second tour des élections municipales. Un seul sujet à l’ordre du jour mais deux grandes questions : faut‐il s’allier et avec qui ?

Depuis la fin du premier tour qui l’a amené en troisième position avec 19,58% des voix, la liste écologiste assume courir après deux lièvres à la fois : la liste de gauche conduite par Johanna Rolland (en tête au premier tour avec 31,36 %) et la liste citoyenne et écologiste « Nantes en commun.e.s » de Margot Medkour (éliminée au premier tour avec 8,95 %). A 22 heures 15, hier soir, la discussion par écrans interposés débouchait sur une conclusion : il est urgent d’attendre. Selon l’un des participants, les négociations « sont encore au milieu du gué des deux côtés. Impossible de prendre une décision. »

Pourtant, ces derniers jours, deux équipes de négociateurs d’EELV n’ont pas ménagé leurs efforts. Une première s’est constituée pour échanger avec des représentants de la liste de Johanna Rolland. Chez les Verts, la conseillère municipale et communautaire Mahel Coppey (5e sur la liste), Nicolas Martin (conseiller municipal et communautaire, 6e sur la liste), Jean‐Philippe Magnen (ex vice‐président EELV du conseil régional des Pays de la Loire aujourd’hui retiré de la vie politique) entre autres. Face à eux, dans le camp socialiste, trois cadors de la liste Rolland : les adjoints Bassem Asseh et Pascal Bolo (chacun dans leur rôle) et Ronan Dantec (ex‐EELV, num …