Municipales à Nantes : les écolos de Julie Laernoës s’allient avec Johanna Rolland

Ils ont choisi… Vendredi soir, les adhérents EELV nantais hésitaient encore. Fallait‐il, malgré les rancœurs et les oppositions sur certains dossiers majeurs, opter pour la – quasi – certitude de gouverner en fusionnant avec la liste menée par la maire sortante (PS) Johanna Rolland, arrivée largement en tête au premier tour ? Ou bien partir à l’aventure avec “Nantes en commun.e.s”, plus proche au niveau du programme mais offrant moins de certitudes électorales ?

Dimanche soir, après de longues heures de débat, les écolos nantais ont fini par trancher et par décider, comme en 2014, de rallier Johanna Rolland. « Le contexte des crises, la crise sanitaire bien sûr, mais aussi la crise économique et surtout sociale qui est en train de monter en puissance, exigent des réponses fortes – et nouvelles – des acteurs politiques, a justifié Julie Laernoës. Il aurait été, dans ce contexte, irresponsable de passer notre tour, de ne pas essayer d’influer sur les mesures à prendre. »

Oubliés, donc, les tensions qui ont tourmenté la majorité durant les dernières années du mandat et le ton agressif du début de campagne ? Pas tout à fait. « Au vu de nos échanges de ces derniers jours, j’ai la conviction que la majorité de demain ne sera pas celle d’hier, affirme ainsi l’ex‐tête de liste écolo. C’est une nouvelle génération de l’union écologistes / socialistes : plus équilibrée entre nous et plus volontariste dans …