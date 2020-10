Nantes Surnommé le "Steve Jobs", voire le "Che Guevara" du développement durable, l'entrepreneur et conférencier belge a noué des contacts fructueux avec des entreprises et collectivités des Pays de la Loire, où il revient le 16 octobre. Un peu plus à l'ouest, dans le Finistère, il a pourtant laissé un souvenir très mitigé et un trou dans les caisses d'une chambre de commerce et d'industrie. Avant de refroidir le gouvernement italien.