Nouveau petit coup de théâtre à Treillières, cette commune du nord de Nantes secoué par des affaires en cascade (voir nos enquêtes ci-dessous). A en croire l’édition de Presse Océan du 24 février dernier, le maire Alain Royer devait annoncer ce lundi soir en conseil municipal le retrait d’« une » de ses quatre délégations à Jean-Marc Colombat, son adjoint chargé de l’aménagement du territoire, de la tranquillité publique, du sport et de la vie locale. En cause : les « comportements inappropriés » de l’élu et notamment son « attitude intimidante par rapport aux femmes ». Des fait graves qui avaient été listés le 4 février dernier, lors d’une réunion extraordinaire du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) consacré au seul « mal-être des agents de la collectivité ». Un problème particulièrement prégnant dans la commune avec la multiplication des affaires : depuis janvier 2021, cette dernière a perdu 20% de son personnel, comme nous l'indiquions récemment

Selon le projet de procès-verbal de cette réunion, toujours pas approuvé à cette heure par l’exécutif mais que Mediacités a pu consulter, Jean-Marc Colombat se serait « enfermé plusieurs fois dans le bureau d’un agent sans son accord, ce qui a généré de la peur chez l’agent ». Le document précise également qu’un « agent en partance a explicitement indiqué que son départ était notamment lié aux agissements de cet élu », comme le révélait Mediacités en octobre dernier. De son côté, Isabelle Grolleau [adjointe aux finances et à l’administration générale, ndlr] y « précise que l’élu a effectivement une attitude intimidante par rapport aux femmes. » Une autre adjointe, Maïté Beragne relève, quant à elle « que la personnalité de l'élu concerné pose problème et que les élus eux mêmes doivent constamment se battre avec lui ». Toujours selon le même compte-rendu provisoire du CHSCT, « le maire précise qu’il a déjà recadré l’élu concerné à de multiples reprises, par écrit et à l’oral en présence d’adjoints ». Sans effet, apparemment.

La volte-face d'Alain Royer

Bref, largement de quoi agir, comme semblait d’ailleurs le penser Alain Royer avant le conseil municipal, lundi soir. Las : au terme de ce dernier aucune délégation n’a finalement été retirée à l’adjoint. « Il y a eu une alerte sur des comportements inadaptés et répétés d’un élu municipal », s’est justifié Alain Royer dans Presse Océan. « Je l’ai reçu en présence de mon premier adjoint, il a fait l’objet d’un ultime recadrage. » Mais un retrait des délégations d’un adjoint relève de la « compétence exclusive » de son maire, et sa décision « n’a pas à être commentée ou justifiée en conseil municipal », ajoute-t-il en précisant : « Le CHSCT n’est pas un tribunal contre un élu ou un agent, le délégué syndical départemental n’a pas à me donner des leçons (…) sur la décision que je dois prendre. »

Cette volte-face du maire a ulcéré Fabrice Bouron, le « délégué syndical départemental » visé par ses propos. Il avait déjà écrit au maire de Treillières le 24 décembre 2021 pour se plaindre du « comportement totalement inacceptable » de Jean-Marc Colombat. « Il me semblerait judicieux que celui-ci soit écarté de sa fonction d’adjoint », suggérait alors le secrétaire du groupement départemental Services publics FO. « Si aucune disposition répressive n’est prise envers cet élu, nous serions dans l’obligation d’émettre un droit d’alerte auprès du préfet. » Les élus de l’opposition, eux, n’ont pas attendu : dès dimanche, ils ont adressé une « alerte solennelle » au préfet de la Loire-Atlantique pour lui demander d’intervenir « au plus vite ». « La situation humaine ne doit pas passer de « très dégradée » à irrémédiable », s’inquiète Gwenn Boulzennec, l’un des élus du groupe minoritaire Nouvel R.

Les antécédents de Jean-Marc Colombat

Contacté ce mercredi 2 mars 2022 par Mediacités, à la fois par mail et par l’intermédiaire du secrétariat de la commune, Jean-Marc Colombat n’a pas donné suite à nos sollicitations. Dans Presse Océan il parlait du projet de PV du CHSCT comme d’un « torchon », qui mêle « mensonges » et « diffamation ». « Les propos ont été mal retranscrits », le soutenait son maire. Pour rappel, Jean-Marc Colombat avait été contraint à l’automne 2020 à renoncer à ses délégations suite aux révélations de Mediacités sur ses pratiques « à la limite du respect des règles des marchés publics », selon l’ancienne première adjointe Catherine Cadou. Via son entreprise, il intervenait en effet dans les ventes d’équipements d’éclairage public à la commune dont il était l’adjoint... Jean-Marc Colombat avait finalement pu retrouver ses galons d’adjoint à la faveur des démissions successives de conseillers municipaux au sein de la majorité d’Alain Royer.

