Les pesticides sur le banc des accusés au tribunal de Nantes

Tour à tour cette semaine son portrait s’est affiché dans les colonnes de Ouest-France , de Presse-Océan , de 20 Minutes ou encore sur le site de France 3 Pays de la Loire . Et par bien des aspects, l’histoire de Julien Guillard en rappelle d’autres : celle des milliers d’agriculteurs tombés gravement malades ces dernières décennies à cause des pesticides. Celles de Jean-Christophe, de Gilles ou de Paul-François , que Mediacités avait raconté dans une série d’enquêtes consacrée à l’usage de ces produits phytosanitaires en Loire-Atlantique

A 39 ans, Julien Guillard devait donc se retrouver, ce mercredi 9 janvier, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Ancien salarié agricole reconverti un temps en chauffeur poids lourds, il y attaque trois de ses anciens employeurs pour « faute inexcusable ». Laquelle ? Celle de l’avoir trop longtemps exposé aux pesticides sans suffisamment de protection. « Pas de masque, pas de gants ni de combinaison, quand on y pense maintenant... on n'avait rien ! », décrit-il dans l'article que lui consacre France 3. « J’avais un pulvérisateur à dos avec un réservoir, une pompe à main et une lance, mais le produit fuyait et coulait le long de mon dos qui était trempé d'herbicides ». En 2016, on finit par lui diagnostiquer un cancer du sang, reconnu rapidement (une rareté !) comme maladie professionnelle.

Combat judiciaire et pédagogique

Son combat contre le lymphome non-hodgkinien, ce « cancer des agriculteurs » (ils sont bien plus touchés par cette maladie que le reste de la population) Julien Guillard l’a gagné il y a maintenant six ans, au prix de neuf chimios, d’une vie familiale bouleversée et d’une santé toujours défaillante, comme il le raconte à 20 Minutes. Depuis, il en a entamé un autre, judiciaire et pédagogique.

« Aujourd’hui, j’attaque trois de mes anciens employeurs (...) non pas parce que je leur en veux, mais parce que j’ai des droits », explique-t-il à 20 Minutes. « Je suis aujourd’hui vice-président de l’association Phyto-Victimes, ajoute dans Ouest-France, celui qui sensibilise aujourd’hui les jeunes étudiants des lycées agricoles. Alors mon histoire a une valeur d’exemple et de témoignage pour ceux qui sont morts à cause des pesticides et pour les autres victimes plus âgées qui n’osent pas aller en justice à cause des délais et des lourdeurs ». Une nécessité, tant le sujet – hyper sensible - reste encore tabou chez les agriculteurs, comme nous l’expliquions dans notre enquête.

