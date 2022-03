Détournement de fonds publics, favoritisme… Anticor porte plainte contre des élus de Treillières

Détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts, favoritisme, recel de prise illégale d’intérêt et recel de favoritisme… N’en jetez plus, la coupe est pleine. Selon Anticor, voilà la liste des délits dont se seraient rendus coupables le maire de Treillières, Alain Royer, et certains de ses adjoints depuis quelques années. Comme elle l'envisageait depuis un moment , l’association de lutte contre la corruption annonce ce matin avoir récemment déposé plainte devant le procureur de la République de Nantes contre certains élus de la commune du nord de Nantes.

Si la liste des délits est longue, elle est surtout proportionnelle au nombre d’affaires qui empoisonnent la vie de la ville depuis près de trois ans. Dans le détail, et suivant en cela les très nombreuses révélations de Mediacités (voir plus bas) sur la gestion catastrophique de la commune puis le rapport au vitriol publié par la Chambre régionale des comptes en décembre dernier, Anticor pointe un certain nombre de dysfonctionnements, aussi bien en matière de commande publique que de frais des élus ou de gestion du patrimoine communal.

Sept délits pointés par Anticor

Parmi ceux là : l’attribution – sans appel d’offre - des travaux d’éclairage public (pourtant de la compétence de la communauté de commune) à des entreprises dont l’agent commercial – Jean-Marc Colombat – deviendra en 2000 un adjoint – très controversé – de la commune (lire notre enquête sur le sujet). Mais aussi le remboursement des frais d’essence à Alain Royer, pour des usages ne relevant pas de sa fonction de maire (lire notre article). Ou encore sur les affaires immobilières impliquant la commune et certains de ses (anciens) élus (lire, là encore, nos précédentes révélations). Au total, ce sont pas moins de sept délits dont Anticor soupçonne le maire et certains élus de s’être rendus coupable.

L’affaire est désormais entre les mains du procureur de la République de Nantes, qui décidera – ou non – d’ouvrir une information judiciaire.

Deux ans d'enquêtes : retrouvez l'ensemble de nos révélations sur la mairie de Treillières