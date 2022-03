Législatives : à Nantes, les écolos s’estiment en position de force

Julien Bayou, Sandrine Rousseau, David Beliard et… Julie Laernoes. Dimanche soir, à l’issue d’un conseil fédéral extraordinaire, Europe Ecologie – Les Verts a dévoilé une première liste de candidats aux prochaines élections législatives. Parmi les noms dévoilés, on retrouve donc ceux qui représenteront les écolos dans cinq des dix circonscriptions de Loire-Atlantique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tous auront un peu de pression.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les instances du parti estiment qu’ils ont tous une chance de l’emporter. Sur cette liste, à côté des noms des candidats et du numéro de la circonscription, EELV a en effet attribué un « indice de gagnabilité » entre 1 et 10. « En gros, plus le chiffre est petit plus les chances de l’emporter sont importantes, explique un responsable du parti. On estime qu’on doit gagner une circo classée 1, qu’on a de bonnes chances pour celles classées 2 ou 3 ; que ce sera difficile à partir de 5 ou 6 et carrément miraculeux à 10 ». A ce petit jeu les cinq circonscriptions de Loire-Atlantique pourvues (les cinq autres sont réservées aux partis alliés d’EELV) sont classées entre 1 et 3.

Une bataille très municipale pour Julie Laernoes

Les meilleures chances de succès (indice 1) sont ainsi attribuées à Julie Laernoes, Hervé Guéry et Marie Pochon. Dans la deuxième circonscription (exclusivement nantaise et actuellement détenue par la marcheuse Valérie Oppelt), la cheffe de file des écolos nantais (lire le portrait que Mediacités lui avait consacré lors des élections municipales) sera notamment opposée à deux autres conseillers municipaux : le socialiste Gildas Salaün et Foulques Chombart de Lauwe pour les Républicains.

Dans la troisième circonscription, qui va de Nantes Ouest à Cordemais en passant par Saint-Herblain, c’est Hervé Guéry, le fondateur du Compas, un observatoire des territoires, qui aura la lourde tâche de faire rebasculer à gauche le siège de député longtemps détenu par Jean-Marc Ayrault et actuellement occupé par Anne-France Brunet (LREM). Enfin – et surprise – la troisième zone que les écolos estiment la plus facilement gagnable (la 4e circonscription, couvrant Nantes Sud et Rezé) est attribuée à Marie Pochon, avocate… lyonnaise.

En attendant la présidentielle

Classés respectivement dans le deuxième et le troisième « cercle de gagnabilité », la première (Nantes Nord, Orvault, Sautron) et la huitième (Saint-Nazaire) circonscriptions de Loire-Atlantique sont attribuées à William Aucant et Sarah Trichet Allaire. Architecte et ancien participant à la convention citoyenne pour le climat, le premier a été élu conseiller régional EELV en juin 2021. Développeuse informatique, la seconde siège quant à elle sur les bancs de l’opposition écolo à Saint-Nazaire.

Premier, deuxième ou troisième « cercle de gagnabilité »… EELV ne fait donc pas mystère de ses ambitions en Loire-Atlantique. Reste néanmoins à savoir si tous les noms annoncés ce week-end figureront bien sur un bulletin de vote lors des prochaines législatives. D’ici là, l’élection présidentielle aura livré son verdict. Et la dynamique comme le jeu des alliances qui la suit généralement pourraient bien rebattre les cartes.