Après les législatives, jeux de chaises musicales à la Ville et à la Métropole de Nantes

L’une part pour un nouveau mandat, l’autre pour une nouvelle vie professionnelle. Figure de proue des écologistes nantais depuis 2018, Julie Laernoes vient d’être élue députée EELV-Nupes de la 4e circonscription de Loire-Atlantique (sud de Nantes, Bouaye, Rezé). Conformément à ses engagements de campagne, elle abandonne ses mandats municipal et métropolitain : 2e adjointe à la prospective et résilience et vice-présidente de Nantes Métropole en charge du climat.

Moins connu du grand public, André Sobczak œuvre comme Monsieur Europe et RSE de Johanna Rolland depuis huit ans. Le vice-président de Nantes Métropole (apparenté PS) deviendra en août secrétaire général du lobby européen des métropoles, baptisé Eurocities, à Bruxelles. « Pour éviter les conflits d’intérêts, je vais […] démissionner de mes différents mandats à la Ville de Nantes et à Nantes Métropole » écrit celui qui quittera aussi son poste de direction à l'école de commerce Audencia.

Nouveaux élus

Deux départs et… quatre arrivées dans les instances municipales et métropolitaines. Selon l’ordre de la liste gagnante des municipales de 2020 – alors durement négocié entre le PS et EELV entre-deux tours – deux nouveaux conseillers municipaux vont siéger : les socialistes Vincent Grenier et Laurence Brosseau. Déjà élus à la Ville, deux autres s’assiéront sur les bancs du conseil métropolitain : Émilie Bourdon (Génération.s) et Pierre-Emmanuel Marais (Union démocratique bretonne, UDB). Mauvaise . . .