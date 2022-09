Huit mois après son arrivée, Nantes perd son déontologue

Nommé en décembre 2021, le déontologue de la Ville et de la Métropole a quitté ses fonctions dans le courant du mois d'août. Un passage éclair qui ne remet pas en question l'utilité du poste.

Fugace… Voilà comment on peut qualifier le passage de Nicolas Granger au poste de déontologue de la Ville et de la Métropole de Nantes. Nommé en décembre 2021, l’avocat a démissionné cet été, soit après un peu plus de sept mois d’exercice. La nouvelle a été annoncée lundi aux élus de tous bords politiques et aux citoyens qui composent la commission éthique et transparence de la Ville.