Nantes a enfin trouvé son nouveau déontologue

Plus de quatre mois après la démission du précédent titulaire du poste, Cyrille Emery vient d’être nommé déontologue de la Ville et de la Métropole nantaises. A peine arrivé, ce spécialiste du droit public a rendu un premier avis.

Il était le numéro 2 sur la liste dressée par la commission éthique et transparence de Nantes Métropole, en octobre 2021. C’est donc assez logiquement que Cyrille Emery a été désigné déontologue de la Ville et Métropole de Nantes en remplacement de Nicolas Granger. Choisi initialement, l’avocat nantais avait présenté sa démission au début de l’été pour raisons personnelles, comme l’avait révélé Mediacités.

C’est donc à un autre spécialiste du droit que revient le poste. Doublé, cette fois, d’un fin connaisseur du monde de l’administration et de ses marchés. Et pour cause, diplômé en géographie et en droit public, l’ex avocat a passé une partie de sa carrière au sein de l’AP-HP puis à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, s’occupant notamment de la commande et des marchés publics. A partir de 2021, il prend la tête de la direction des affaires juridiques et de l'administration générale de la commune de Triel-sur-Seine dans les Yvelines.

Spécialiste des affaires publiques

Entre-temps, ce spécialiste du droit des affaires publiques a occupé les fonctions de rédacteur en chef adjoint du Moniteur des travaux publics et du bâtiment (plus communément appelé Le Moniteur), où il traitait plus spécifiquement des questions de réglementation et . . .