Au détour d’un rapport sur le syndicat mixte Atlantic’Eau, la Chambre régionale des comptes (CRC) ausculte la consommation de l'eau en Loire-Atlantique. Bilan : une forte augmentation depuis 2009 et des industriels assoiffés, terminal méthanier de Montoir et centrale électrique de Cordemais en tête.

La question de la ressource en l’eau n’est pas forcément le domaine où l’on attend le plus son analyse, mais cela ne la rend pas moins intéressante. Dans un rapport publié lundi 3 avril, la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire se penche sur la situation d’Atlantic’Eau, le syndicat mixte qui gère la distribution de l’eau dans près de 160 communes de Loire-Atlantique pour plus de 500 000 habitants. Si sur le plan de la gestion de l’organisme les magistrats financiers dressent un tableau largement positif, la première partie de leur rapport est consacrée à « la situation de la ressource en eau » dans le département. Et ses observations sont bien moins rassurantes.

Alors que l’année 2022 a été marquée par un long épisode de sécheresse et que les prévisions du GIEC Pays de la Loire sont préoccupantes, la CRC observe « une consommation toujours plus grande de la ressource » en eau dans le département. Dans des proportions parfois effarantes. Entre 2009 et 2019, la consommation a augmenté de 9,3 % pour l'eau potable, de 19,6 % pour l'irrigation (des surfaces agricoles) et de... 858 % pour l'industrie.

Énorme, ce dernier chiffre s’explique notamment par la croissance des importations de Gaz Naturel Liquide (GNL), devenu incontournable dans l’alimentation énergétique européenne avant même la guerre en Ukraine, et encore plus depuis. Le . . .