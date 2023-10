Une zone humide de Treillières avait été remblayée pour pouvoir y organiser des courses de chevaux éphémères. Un "hippodrome" illégal qui pourrait coûter cher à la commune et donc aux contribuables vient d'estimer le tribunal administratif.

Mediacités avait évoqué l’affaire dès février 2021. Le tribunal administratif de Nantes vient de rendre sa décision et désavoue André Landais TP. Cette entreprise de travaux publics de Mésanger avait été mise en demeure par la préfecture de la Loire‐Atlantique, en janvier 2021, de « régulariser » la situation de l’hippodrome qu’elle avait aménagé illégalement sur une zone humide de Treillières.

À l’époque, André Landais TP avait été sommé par l’État, « conjointement » avec la commune de Treillières et l’association « Treillières à cheval », de déposer un dossier sous quatre mois auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). La société avait alors préféré saisir la justice et contester ainsi la mise en demeure de la préfecture. Pour l’avocat de la société de BTP, Me Hubert Hélier, le préfet avait considéré « à tort » que l’hippodrome du Dominu avait « impacté les caractéristiques d’un cours d’eau ». « Le secteur ne comporte aucune zone humide », soutenait‐il, et la « remise en état » du cours d’eau était en tout état de cause « refusée par les propriétaires des terrains ».

Le tribunal administratif en a décidé autrement dans un jugement en date du 3 octobre 2023 qui vient d’être rendu public. Dans ses conclusions, il confirme d’abord que « le site n’a pas été entièrement remis en état, alors qu’aucune demande d’autorisation environnementale n’a été déposée à la date du présent jugement ».

De plus, la justice liste les effets néfastes sur l’environnement de l’installation de cet hippodrome. « Le terrain (…) comporte une source diffuse au sud de la zone de travaux qui s’écoule le long d’un lit permanent (…) avec un débit conséquent et régulier », soulignent les juges. « Le lit de ce cours d’eau, ses berges et son écoulement ont été significativement modifiés par les travaux. (…) Le linéaire a été modifié sur (…) environ 175 mètres (…) alors que de tels travaux sont subordonnés à l’autorisation environnementale. » Les « aménagements » de la piste hippique réalisés par la société Landais ont « consisté en un remblaiement de cette zone humide sur (…) un hectare au moins », poursuit le tribunal administratif de Nantes. Dans ces conditions « le préfet de la Loire‐Atlantique a fait une exacte application (…) du code de l’environnement », en déduit‐il.

La commune pourrait devoir mettre la main à la poche

Désormais, reste à savoir qui va payer la facture. « Si à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (…), l’autorité administrative (…) peut arrêter une ou plusieurs (…) sanctions », prévoit le code de l’environnement. « Obliger (…) à consigner entre les mains d’un comptable public (…) une somme correspondant au montant des travaux » fait partie des « sanctions administratives » envisageables.

En l’occurrence, dans ce dossier, le préfet avait mis les « prescriptions » de son arrêté « à la charge conjointe et solidaire » de la société, de l’association mais aussi de la mairie. Cela signifie que les services de l’État peuvent se retourner indifféremment vers l’une ou l’autre des parties pour se faire rembourser les travaux, s’ils devaient les faire exécuter d’office.

Les contribuables de Treillières pourraient donc eux aussi être amenés à contribuer à la facture, contrairement à ce que laissait penser ces derniers mois l’équipe du maire Alain Royer. Celui‐ci avait en effet fait voter en conseil municipal, en décembre 2022, une reprise de la « provision pour risques » à hauteur de 152.000 €. « Cela correspond au contentieux de l’hippodrome qui n’est plus du ressort de la mairie », rassurait à l’époque Isabelle Grolleau, adjointe au maire en charge des finances de la commune, devant les élus de la commune.

« Ce n’est plus un contentieux public mais privé. Le maire a agi dans cette affaire comme médiateur, mais ça n’est plus du ressort de la mairie. » « J’ai rencontré le sous‐préfet qui m’a confirmé que la responsabilité de la commune n’est plus engagée », avait même abondé le même Alain Royer. « Une procédure est en cours pour obliger ces deux propriétaires à accepter les travaux. »

Le maire de Treillières n’avait toutefois pas jugé nécessaire de venir à l’audience du tribunal administratif de Nantes le 5 septembre 2023 – pas plus, au demeurant, que l’entreprise de travaux publics ou l’association Treillières à cheval – pour écouter l’analyse juridique du dossier par le rapporteur public.

Dans l’immédiat, la société Landais a jusqu’au 3 décembre 2023 pour faire appel de ce jugement.