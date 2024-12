Le procureur de Nantes, Renaud Gaudeul, sur le départ

Arrivé au tribunal judiciaire de Nantes en 2021, Renaud Gaudeul devrait partir pour Bordeaux dans les prochaines semaines. Il laissera la trace d’un magistrat soucieux de ses relations avec le monde politique et médiatique, particulièrement attaché à la lutte contre les violences faites aux femmes.

L’information devrait être confirmée prochainement, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature et l’aval du nouveau garde des Sceaux. Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Nantes devrait être muté à Bordeaux. Arrivé au tribunal de la cité des ducs de Bretagne en septembre 2021, il avait dû faire face un an plus tard à une série de faits divers sordides, qui a ancré l’image d’une ville de Nantes devenue dangereuse. Les médias nationaux, ceux du groupe de Vincent Bolloré en tête, avaient alors multiplié les reportages et les directs, obligeant la maire socialiste de Nantes à répliquer en mode « positive attitude ».