Ce week-end des 30 et 31 août, les 990 militants LR nantais choisissent le candidat qui tentera de ravir la mairie à Johanna Rolland (PS) et à la gauche, au pouvoir depuis 36 ans. Cette primaire de dernière minute à haut risque pour l’union des oppositions de droite et macroniste.

Des vacances ils en ont pris l’un et l’autre, mais « trop peu », « trop hachées » et surtout « très actives » politiquement. Après des mois de tergiversations internes, la commission nationale d’investiture du parti Les Républicains (LR) a décidé in extremis, le 28 juillet dernier, l’organisation d’une primaire interne, pour départager le candidat qui défiera Johanna Rolland (PS) aux municipales, à Nantes, en mars 2026. Les 990 militants LR nantais – à jour de cotisation le 28 juillet – votent ce week‐end des 30 et 31 août.

Ils ont le choix entre deux candidats. D’un côté, Julien Bainvel, conseiller municipal nantais (et régional désormais) depuis 17 ans, modéré et techno, en depuis en avril avec le soutien de la quasi totalité des figures locales de la droite et du centre. De l’autre, le cow‐boy de la droite, Foulques Chombart de Lauwe, parti en solitaire dès automne 2023. Conseiller municipal depuis cinq ans, il a réclamé à cor et à cri la tenue de cette primaire dont son rival se serait bien passé.