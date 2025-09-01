Primaire LR : victoire surprise de Foulques Chombart de Lauwe, l’opposition sous tension

Le conseiller municipal indépendant, franc-tireur de la droite, l’a emporté de manière écrasante avec 62 % des voix lors de la primaire LR organisé ce week-end. Son adversaire, l’expérimenté et favori Julien Bainvel, invoque sa « lourde responsabilité » pour faire l’union dans l’opposition.

Ils n’étaient pas si nombreux ceux qui croyaient en la victoire de Foulques Chombart de Lauwe lors de la primaire LR qui se tenait ce week‐end à Nantes. Et pourtant le résultat est là. Net et sans bavure : le conseiller municipal indépendant, élu en 2020, a recueilli 62 % des suffrages des adhérents nantais des Républicains. « Un bel exercice démocratique » se félicite Laurent Dejoie, président du parti en Loire‐Atlantique. Une déflagration surtout, tant ce scrutin ressemble au premier vrai tournant de la campagne des municipales à Nantes.

En effet, que ce soit dans l’opposition de droite et du centre, mais aussi dans la majorité de gauche comme chez les observateurs du petit monde politique nantais, tout le monde où presque misait sur une victoire de son collègue, l’expérimenté et modéré Julien Bainvel, pour défier la socialiste Johanna Rolland en mars prochain. Environ 990 militants pouvaient voter lors de ce vote interne, décidé in extremis par la commission nationale d’investiture de LR, le 28 juillet dernier. Et réclamée depuis des mois par Foulques Chombart de Lauwe, 44 ans, consultant pour le cabinet de recrutement Keyman « dans le civil ».