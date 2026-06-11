La Semitan impose 580 jours de congés à ses conducteurs avant de les restituer

Depuis neuf mois, des conducteurs du réseau Naolib de trams et de bus nantais se voient imposer d’office des jours de congés. Menacée d'un conflit social et d'une procédure judiciaire, la direction de la Semitan vient de faire machine arrière.

Un chauffeur de tramway en formation sur le réseau Naolib (ex-TAN) de la métropole nantaise. Photo : Semitan

Une drôle de mésaventure est arrivée à Christian*, conducteur de tramway à la Semitan depuis quelques années maintenant. En décembre dernier, le salarié qui travaille sur le réseau de transports publics nantais Naolib (ex‐TAN) veut poser une semaine de vacances en janvier. Refus de la direction, qui va lui imposer quelques jours plus tard, un jeudi, une semaine de congés payés qui débute le lundi qui suit et pour laquelle « il n’a pas du tout pu s’organiser ». Problème : Christian est loin d’être le seul dans ce cas.

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Publié le

Temps de lecture : 9 minutes

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Par Thibault Dumas

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