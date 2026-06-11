Doulon Gohards : la justice administrative conforte la ZAC

La cour administrative d’appel de Nantes vient, une nouvelle fois, de rejeter le recours déposé par les opposants de Sauvons les Gohards contre l’autorisation environnementale du projet. L'avenir de plusieurs bidonvilles Roms, parmi les plus anciens de la métropole nantaise, demeure lui épineux.

Est‐ce le point final du match juridique entre les opposants à la ZAC de Doulon Gohards et Nantes Métropole ? Ce lundi 8 juin, la requête déposée il y a deux ans contre l’autorisation environnementale délivrée au projet par la préfecture de Loire‐Atlantique a une nouvelle fois été rejetée. Par la cour administrative d’appel de Nantes, cette fois.

« Une déception au regard des enjeux et des éléments de preuve que nous avons apportés », estime Me Samuel Delalande, l’avocat des associations luttant contre ce qu’elles considèrent comme un vaste plan « de bétonisation ». À l’inverse, c’est « une validation de la qualité environnementale du projet » pour Olivier Château, l’adjoint (PS), chargé de l’urbanisme et de la résorption des bidonvilles.