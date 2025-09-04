Rentabilité, climat social, avenir… Le port de Saint‐Nazaire inquiète la Cour des comptes

Samuel de Champlain – IMO 9234408 – Port of Saint-Nazaire
Le Samuel de Champlain dans le port de Saint-Nazaire, en décembre 2022. Photo : Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Par Benjamin Peyrel

Masse salariale qui dérape, rentabilité en berne, échec de la stratégie conteneurs, grèves à répétition et souffrance au travail… Dans un rapport particulièrement salé, la plus haute juridiction financière française étrille la gestion du Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire. Et s’interroge sur son avenir.

Sans surprise… Lundi 1er septembre la Cour des comptes a rendu public son rapport sur la situation du grand port maritime de Nantes Saint‐Nazaire (GPMNSN). Et, aussi peu flatteuse et préoccupante soit‐elle, l’analyse de la première juridiction financière française ne devrait faire tomber personne de l’armoire. 

Il faut dire que le constat est connu : essentiellement tourné vers les énergies fossiles (70% de son activité), le quatrième port français– le premier de la façade atlantique – voit son modèle économique se fissurer depuis plusieurs années. Et, jusqu’à présent, ses différentes tentatives de réinvention peinent à porter leurs fruits. 
