Pollution aux PFAS : surveillance renforcée à la raffinerie Total de Donges

Exercice de pompiers en 2021 sur le site de la raffinerie de Donges. Photo : Ville de Donges
Exercice de pompiers en 2021 sur le site de la raffinerie de Donges. Photo : Ville de Donges

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Benjamin Peyrel

La préfecture de Loire-Atlantique exige de l'industriel qu'il accroisse sa surveillance de ces « polluants éternels », utilisés massivement pendant des années pour la protection anti-incendie du site.

La raffinerie Total de Donges sous haute surveillance… Mercredi 26 novembre, la préfecture de Loire‐Atlantique a publié un arrêté renforçant ses exigences en matière de contrôle de la pollution aux PFAS du site pétrolier et de ses alentours. Si ces « polluants éternels » étaient encore inconnus du grand public il y a quelques années, ils sont désormais considérés comme à l’origine de l’une des plus graves crises de pollution jamais connue. À l’échelle mondiale comme locale. 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?