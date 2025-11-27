La préfecture de Loire-Atlantique exige de l'industriel qu'il accroisse sa surveillance de ces « polluants éternels », utilisés massivement pendant des années pour la protection anti-incendie du site.

La raffinerie Total de Donges sous haute surveillance… Mercredi 26 novembre, la préfecture de Loire‐Atlantique a publié un arrêté renforçant ses exigences en matière de contrôle de la pollution aux PFAS du site pétrolier et de ses alentours. Si ces « polluants éternels » étaient encore inconnus du grand public il y a quelques années, ils sont désormais considérés comme à l’origine de l’une des plus graves crises de pollution jamais connue. À l’échelle mondiale comme locale.