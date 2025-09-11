Le RN parachute un parfait inconnu pour les municipales à Nantes

SONY DSC
Le néo-candidat du RN à Nantes, posant à un arrêt de tramway. Photo : RN de Loire-Atlantique

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas et Antony Torzec

Briser le plafond de verre et siéger au conseil municipal de Nantes pour la première fois depuis 25 ans. C’est l’objectif du Rassemblement national en mars prochain, qui mise sur Jean-Claude Hulot. Un candidat au profil qui se veut rassurant : énarque, haut fonctionnaire, mais aussi Parisien et totalement inconnu des Nantais.

Il n’emprunte sans doute jamais le tramway nantais. Pourtant le voilà qui pose tout sourire à un arrêt, vêtu d’un élégant blazer bleu marine. Jean‐Claude Hulot, un Francilien de 67 ans, a été choisi par la commission nationale d’investiture du Rassemblement national (RN) comme candidat à la mairie de Nantes pour les municipales de mars prochain.

Une annonce officialisée le 1er septembre, soit bien après d’autres villes de Loire‐Atlantique, notamment autour de Saint‐Nazaire où le parti d’extrême droite est beaucoup mieux implanté. À Donges, par exemple, où le RN nourrit de sérieux espoirs de conquête, son candidat est connu depuis mai dernier. Il s’agit de Gauthier Bouchet, le patron du RN dans le département.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte