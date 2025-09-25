La mairie de Carquefou visée par une enquête sur des marchés publics et des frais d’élus

Le parquet de Nantes a confirmé l’ouverture d’une enquête préliminaire visant la gestion de la Ville de Carquefou, à la suite d'un signalement de l'association Anticor. Un coup dur pour la maire Véronique Dubettier-Grenier (divers droite), candidate à un troisième mandat.

La nouvelle tombe au mauvais moment pour Véronique Dubettier‐Grenier, maire (divers droite) de Carquefou et candidate à un troisième mandat dans six mois. Ce mercredi 23 septembre le procureur de la République de Nantes a confirmé l’ouverture d’une enquête préliminaire visant la gestion de la Ville. Elle fait suite à un signalement d’Anticor, concernant notamment des délits potentiels de favoritisme et de détournement de fonds publics.

L’association anti‐corruption s’appuie sur un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) des Pays de la Loire datant de juin 2024. Il passait au crible les finances de la commune de 20 000 habitants, parmi les plus riches de Loire‐Atlantique, un des pôles économiques de la métropole nantaise. Les magistrats financiers relevaient alors « une situation financière confortable [avec un budget s’élevant à 33,6 millions d’euros, NDLR] mais un pilotage défaillant des investissements » ainsi que « des mutualisations à approfondir et à développer avec Nantes Métropole ».