L’ancien maire de Petit‐Mars sera rejugé pour favoritisme

Jean-Luc Besnier, ex-maire (divers droite) de Petit-Mars et conseiller départemental, avec Anne-Marie Cordier, son bînome pour le canton de Nort-sur-Erdre. Photo : Ville de Ligné

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Guillaume Frouin (PressPepper)

Jean-Luc Besnier, toujours conseiller départemental (divers droite), a été reconnu coupable « d'atteinte à la liberté d'accès » d’un marché public, mais a été dispensé de peine. Le parquet, qui avait requis une inéligibilité, a fait appel.

Comme un parfum de camouflet pour le parquet. Le tribunal correctionnel de Nantes a reconnu coupable ce jeudi 30 avril le maire (divers droite) pendant 12 ans de Petit‐Mars – qui ne s’est pas représenté aux dernières élections municipales de mars 2026 – pour « atteinte à la liberté d’accès (…) dans les marchés publics » de la commune. Mais l’a dispensé de toute peine, notamment d’inéligibilité.

Jean‐Luc Besnier, toujours conseiller départemental d’opposition (Démocratie 44) du canton de Nort‐sur‐Erdre, a en fait été condamné pour « favoritisme » sur un seul des trois marchés publics qui lui étaient reprochés, alors qu’une entreprise concernée ne s’est pas portée partie civile.

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