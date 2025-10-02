La cour administrative d’appel de Nantes a donné deux mois à la Ville de Cholet pour récupérer les indemnités de fonctions touchées à tort par 33 élus de la majorité municipale pour un total de 443 000 euros.

Gilles Bourdouleix est décidément un habitué des procédures judiciaires et des tribunaux… Le maire de Cholet, qui a repris sa carte à LR après un rapprochement avec le parti d’Eric Ciotti, voit désormais la justice hausser le ton. Vendredi 26 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a donné deux mois à la Ville de Cholet pour récupérer les indemnités de fonctions touchées à tort par 33 élus de la majorité municipale, pour un total de 443 000 euros. Sans quoi la mairie devra payer au Trésor public 750 euros par jour de retard.