Alain Bernier, ancien leader du syndicat agricole et de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, était accusé d’avoir agressé l’hiver dernier sur sa ferme une technicienne mandatée. La plainte vient d’être classée sans suite par le parquet de Saint-Nazaire.

Le violent incident, révélé par Mediacités et Ouest‐France en mai, avait fait grand bruit dans le monde agricole de la Loire‐Atlantique, symbolisant les tensions qui le traversent. Et pour cause : il impliquait Alain Bernier, ex‐président bien connu de la FNSEA (2007–2017) et de la Chambre d’agriculture de Loire‐Atlantique (2019–2023), ainsi que son fils Guillaume Bernier, gérant de l’exploitation familiale. Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Envie de lire la suite ? Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation. Je m’abonne

En savoir plus Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Résiliation facile à tout moment Mediacités offre l’accès à cet article aux lecteurs de News2Com Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Déjà abonné ? Je me connecte