Alain Bernier, ancien leader du syndicat agricole et de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique, était accusé d’avoir agressé l’hiver dernier sur sa ferme une technicienne mandatée. La plainte vient d’être classée sans suite par le parquet de Saint-Nazaire.
Le violent incident, révélé par Mediacités et Ouest‐France en mai, avait fait grand bruit dans le monde agricole de la Loire‐Atlantique, symbolisant les tensions qui le traversent. Et pour cause : il impliquait Alain Bernier, ex‐président bien connu de la FNSEA (2007–2017) et de la Chambre d’agriculture de Loire‐Atlantique (2019–2023), ainsi que son fils Guillaume Bernier, gérant de l’exploitation familiale.