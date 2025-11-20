Les actionnaires du projet d’aéroport à Notre‐Dame‐des‐Landes veulent toucher leurs dividendes

On l’avait presque oublié mais, à ce jour, la note finale de l’abandon du projet d’aéroport de Notre‐Dame‐des‐Landes par le gouvernement, en 2018, n’est toujours pas réglée. Les actionnaires d’Aéroports du Grand Ouest (AGO), eux, l’ont pourtant bien en tête. Mercredi 12 novembre 2025, ils ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler la « modification unilatérale » par l’État, en 2021, du cahier des charges de la concession des aéroports de Nantes, Montoir‐de‐Bretagne et Notre‐Dame‐des‐Landes.