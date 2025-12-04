Le RN entre fortuitement au conseil municipal de Saint‐Herblain

Jocelyn Gillet, premier conseiller municipal du RN à Saint-Herblain, élu en 2020 sur la liste du PS. Photo : Rassemblement national de Loire-Atlantique

Par Marine Dumeurger

C’est une première dans la métropole nantaise depuis 24 ans. Ce mois-ci, un élu RN siégera au conseil municipal de Saint-Herblain, après s'être présenté sur la liste du PS en 2020. Dans cette ville dominée par la gauche depuis près d'un demi-siècle l’opposition de droite est quasi inexistante.

Il y a de quoi être surpris. Lors du lancement de sa campagne municipale le 15 octobre dernier, Bertrand Affilé soulignait d’un ton satisfait l’absence de l’extrême droite dans sa commune de Saint‐Herblain, gouvernée par la gauche depuis 1977. « On y échappe encore, même si nous ne sommes pas à l’abri », ajoutait tout de même par prudence le maire (PS) et premier vice‐président de Nantes Métropole.

