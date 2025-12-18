Budget, com’ et Solutions&Co au menu de la session du conseil régional des Pays de la Loire

Mediacités publie l’ordre du jour soumis aux 93 conseillers régionaux ligériens. Avec l’analyse de quelques points saillants de celui-ci.

Les 93 conseillers régionaux ligériens bouclent leur année politique avec une dernière session plénière ce jeudi 18 décembre. L’ambiance est beaucoup plus paisible qu’il y a un an. Le budget régional, alors amputé de 100 millions d’euros, avait été voté sous les huées des manifestants du monde associatif (culture en tête) à l’extérieur d’un hôtel région protégé par deux unités de CRS.

« Vous vous rendez compte ! On n’avait jamais vu ça. J’ai trouvé cela scandaleux, s’agaçait encore récemment la présidente Christelle Morançais (Horizons). Mon budget a été voté au‐delà de ma seule majorité par sept élus supplémentaires, ce qui est assez unique ». Aux voix des 54 élus de droite et du centre s’étaient en effet ajoutées celles de cinq macronistes (depuis alliés) et de deux conseillers régionaux d’extrême droite.