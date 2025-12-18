L’élue régionale (sans étiquette) Éléonore Revel était patronne du RN et candidate aux municipales en 2020 à Nantes. Wilfried Van Liempd, figure de l’extrême droite radicale, était son directeur de campagne. Le duo a acquis une bâtisse à Saint-Herblain, rénovée et agrandie sans permis de construire valide. Et se retrouve devant le tribunal judiciaire de Nantes.