L’ex‐patronne du RN Éléonore Revel voit son extension de maison se terminer au tribunal

Éléonore Revel, lors d'un débat télévisé des élections régionales de 2021. Capture d'écran : France 3 Pays de la Loire

Par Frédéric Véronneau

L’élue régionale (sans étiquette) Éléonore Revel était patronne du RN et candidate aux municipales en 2020 à Nantes. Wilfried Van Liempd, figure de l’extrême droite radicale, était son directeur de campagne. Le duo a acquis une bâtisse à Saint-Herblain, rénovée et agrandie sans permis de construire valide. Et se retrouve devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Il y a deux ans, Immotia, société estampillée « marchand de biens » à Saint‐Sébastien‐sur‐Loire, faisait l’acquisition d’une vieille bâtisse dans un coin de campagne de Saint‐Herblain, classé « secteur naturel de loisirs et de nature en ville ». Des travaux de rénovation et d’extension démarraient courant 2024 au bénéfice final d’Éléonore Revel et Wilfried Van Liempd. 

