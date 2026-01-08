L’ex‐directeur de la communication de Nantes candidat aux municipales en Bretagne

Xavier Crouant sur le plateau de France 3 Bretagne mi-novembre 2025. Capture d'écran : France 3 Pays de la Loire

Par Thibault Dumas

Xavier Crouan avait été licencié au printemps 2023 pour « perte de confiance », alors que le deuxième mandat de Johanna Rolland était secoué par l’insécurité. Désormais consultant indépendant, il est porte-parole d'une liste citoyenne à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine).

La barbe et les cheveux ont blanchi, mais Xavier Crouan n’a pas quitté le monde politique pour autant. Veste bleu pétrole sur les épaules, le voilà interviewé comme porte‐parole de « Saint‐Lunaire c’est vous » sur le plateau de France 3 Bretagne. Ou levant les mains au ciel avec ses colistiers de cette liste citoyenne pour les élections municipales de mars, dans cette commune littorale de 3 000 habitants, proche de Dinard (Ille‐et‐Vilaine). « Sur le plan local on a la capacité d’inventer une auto‐démocratie, une démocratie citoyenne qui permet à chacun de participer à cette vie commune », justifie Xavier Crouan, 63 ans, probable tête de liste.

