340 accidents de vélo en cinq ans : Nantes toujours en besoin d’aménagements cyclables

Environ 10 % des déplacements sont désormais effectués à vélo dans la métropole nantaise. Le nombre d’accidents enregistrés a lui décuplé, notamment sur ses grands boulevards et ses nombreux ronds-points. Cartographie et analyse de Mediacités.

Sur le pont de Pornic, voie vélos et piétons entre Nantes et Rezé. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

C’était le jeudi 18 décembre dernier, vers 14 h. À l’angle du boulevard de la Prairie‐au‐Duc et de la rue Léon‐Bureau, un accident avec un camion‐benne blesse gravement un cycliste trentenaire aux jambes. Une triste répétition : cinq ans auparavant exactement au même croisement, régulièrement signalé par les usagers pour sa dangerosité, une jeune femme à vélo perdait la vie après avoir été heurtée par un poids lourd. 

Heureusement, les décès de cyclistes demeurent rares dans la métropole nantaise. Quatre en cinq ans (tous à Nantes même) ont été recensés, selon les chiffres extraits par Mediacités de la base de données des accidents de la circulation (BAAC) du ministère de l’Intérieur. Au total, la métropole a connu de 2019 à 2024 précisément 333 accidents à vélo, classique ou électrique, pour 340 victimes, dont sept passagers. 

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Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

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Par Marine Dumeurger et Marie Jamet

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