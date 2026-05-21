C’était le jeudi 18 décembre dernier, vers 14 h. À l’angle du boulevard de la Prairie‐au‐Duc et de la rue Léon‐Bureau, un accident avec un camion‐benne blesse gravement un cycliste trentenaire aux jambes. Une triste répétition : cinq ans auparavant exactement au même croisement, régulièrement signalé par les usagers pour sa dangerosité, une jeune femme à vélo perdait la vie après avoir été heurtée par un poids lourd.

Heureusement, les décès de cyclistes demeurent rares dans la métropole nantaise. Quatre en cinq ans (tous à Nantes même) ont été recensés, selon les chiffres extraits par Mediacités de la base de données des accidents de la circulation (BAAC) du ministère de l’Intérieur. Au total, la métropole a connu de 2019 à 2024 précisément 333 accidents à vélo, classique ou électrique, pour 340 victimes, dont sept passagers.