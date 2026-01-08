Nantes Université génère 727 millions d’euros de retombées économiques, selon une étude

Le campus Tertre de Nantes Université. Photo : Franck Tomps / Nantes Université
Le campus Tertre de Nantes Université. Photo : Franck Tomps / Nantes Université

Publié le

Modifié le

Par Thibault Dumas

Deux chercheurs ont évalué l’impact économique annuel de l’établissement nantais, via ses dépenses et celles de ses étudiants et personnels. Son effet sur le marché du travail est estimé à 16 777 emplois.

L’étude, publiée fin 2025, s’avère pour le moins originale. Menée par Laetitia Challe et Yannick L’Horty, respectivement ingénieure de recherche et professeur d’économie à l’université Gustave Eiffel, elle porte sur l’impact économique respectif des six universités françaises labellisées I‑Site, parmi lesquelles Nantes Université. Cependant, l’étude ne se centre pas sur les effets externes les plus connus, comme les formations, les innovations, les brevets, les partenariats avec les entreprises, etc. Elle mesure les répercussions économiques sur le territoire des dépenses des étudiants, des personnels ou des établissements eux‐mêmes, via les marchés publics entre autres.

1 / ?