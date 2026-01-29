Solutions&Co : l’audit sur lequel s’appuie Christelle Morançais pointe « une relation de tutelle fragilisée »

Le conflit social se durcit à l’agence économique de la Région, que la présidente (Horizons) est « en train de fermer ». En cause, selon elle, « une dégradation de la situation financière » révélée par un audit mené à l’été 2025. Pourtant, ce document, que Mediacités a consulté, pointe avant tout un problème de pilotage politique.

Le siège de Solutions&Co sur l'île de Nantes. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Mi‐octobre, Christelle Morançais annonçait aux instances de Solutions&Co la fermeture surprise de deux des quatre entités qui composent ce bras armé économique de la Région. En cause : « la dégradation de la situation économique et financière de l’agence », justifie alors son entourage, affirmant se baser notamment sur les conclusions d’un audit externe. Le dessein de la présidente (Horizons) du conseil régional est en vérité bien plus drastique. 

« Je suis en train de fermer mon agence de développement », confesse Christelle Morançais, invitée à Sciences Po quelques jours plus tard, où Mediacités était présent. « Je le fais par optimisation, parce qu’il n’y a pas d’un côté l’agence de développement et puis de l’autre, les services de la Région. Là, encore une fois, ça doit faire une seule équipe. Il y a besoin d’optimiser. En termes de coûts, ça partait vraiment… », développe‐t‐elle alors.

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

