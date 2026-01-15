La maire (PS) sortante, qui brigue un troisième mandat, a présenté sa liste de 69 noms. Un casting sociologique, politique et générationnel millimétré, piochant autant dans les apparatchiks que la « société civile », pour conforter ses chances de l'emporter.

« Une liste représentative de Nantes, de ses quartiers, ses forces et ses fragilités, où les Nantais peuvent se reconnaitre. » Vendredi 9 janvier, Johanna Rolland, maire‐présidente (PS) sortante, candidate à un troisième mandat, est venue présenter à la presse sa liste « La Gauche unie pour Nantes » et ses 69 candidats.

La socialiste est entourée d’Aymeric Seassau, son adjoint (PCF) à la culture, de Radia Essassi, militante du quartier Nantes Nord, et d’Aïcha Bassal, son adjointe (divers gauche) chargée des personnels municipaux. Se tiennent aussi à proximité le benjamin de la liste, Gaspard Florin‐Camagna (remarqué pendant la pré‐campagne), ainsi que Marie‐Hélène Nivollet, la doyenne et dernière candidate « symbolique » (numéro 69), militante « historique » des quartiers populaires et ex‐directrice de Tissé Métisse.