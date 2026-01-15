La liste de Johanna Rolland pour 2026 : nouveaux candidats et vieilles recettes

Les 69 colistiers de la liste de Johanna Rolland "La Gauche unie pour Nantes". Photo : Marine Dumeurger / Mediacités

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

La maire (PS) sortante, qui brigue un troisième mandat, a présenté sa liste de 69 noms. Un casting sociologique, politique et générationnel millimétré, piochant autant dans les apparatchiks que la « société civile », pour conforter ses chances de l'emporter.

« Une liste représentative de Nantes, de ses quartiers, ses forces et ses fragilités, où les Nantais peuvent se reconnaitre. » Vendredi 9 janvier, Johanna Rolland, maire‐présidente (PS) sortante, candidate à un troisième mandat, est venue présenter à la presse sa liste « La Gauche unie pour Nantes » et ses 69 candidats. 

La socialiste est entourée d’Aymeric Seassau, son adjoint (PCF) à la culture, de Radia Essassi, militante du quartier Nantes Nord, et d’Aïcha Bassal, son adjointe (divers gauche) chargée des personnels municipaux. Se tiennent aussi à proximité le benjamin de la liste, Gaspard Florin‐Camagna (remarqué pendant la pré‐campagne), ainsi que Marie‐Hélène Nivollet, la doyenne et dernière candidate « symbolique » (numéro 69), militante « historique » des quartiers populaires et ex‐directrice de Tissé Métisse.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?