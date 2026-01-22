L’ancien député macroniste de Nantes a officialisé son entrée en campagne. À droite comme à gauche, on évoque une candidature supplémentaire dans le camp d’en face.

« Il y a un espace politique qui est laissé orphelin aujourd’hui au centre, pour qu’émergent des propositions riches portées par les citoyens dans le débat municipal ». Jeudi 15 janvier, c’est avec ces mots que le conseiller municipal et métropolitain (ex‐Renaissance) Mounir Belhamiti a officialisé sur TéléNantes sa candidature aux élections municipales. Ils seront donc au moins huit sur la ligne de départ, lors du scrutin en mars prochain.