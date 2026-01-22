Le député LFI a participé en 2023 à une cérémonie officielle sur le chantier du nouveau CHU, sur l'île de Nantes, semant un trouble qui ne se dissipe toujours pas. L’insoumis (re)dit pourtant à Mediacités qu’il est opposé au projet.
Au sein du microcosme politique nantais, la scène a semé un trouble qui ne se dissipe toujours pas aujourd’hui. Il y a deux ans et demi, le 7 juillet 2023, se tenait une cérémonie officielle sur le chantier pharaonique du nouveau CHU, sur l’île de Nantes. Andy Kerbrat, député insoumis, y était présent sur scène. Pourtant LFI comme toute la gauche radicale, mais également la minorité municipale de droite, s’oppose depuis l’origine au déménagement. Celui‐ci doit avoir lieu au second semestre 2027, après 1,25 milliard d’euros de travaux investis (pour l’heure), contre 630 millions d’euros prévus à l’origine.