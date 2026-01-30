L’élu, disparu à l’âge de 55 ans, était notamment en charge de la commande publique durable et de l’emploi. À moins de deux mois de la fin du mandat, deux nouveaux élus siégeront de manière éphémère, à la Ville et à la Métropole.

Les visages sont fermés, les phrases peinent à être formulées. Ce vendredi 30 janvier, le dernier conseil municipal du mandat rend un hommage ému à Hervé Fournier, disparu cinq jours plus tôt, à l’âge de 55 ans. Le conseiller municipal et métropolitain (divers gauche) était notamment délégué à l’alimentation et aux circuits courts – à la Ville – et à la commande publique durable et à l’emploi – à la Ville et à la Métropole. Ancien responsable d’un bureau d’études, l’élu était également président de l’Atdec, qui assure le service public de l’emploi sur la métropole. Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

