Carquefou : l’enquête pour favoritisme classée sans suite par le parquet de Nantes

Menée par le pôle économique et financier du parquet de Nantes, l'enquête préliminaire visait des marchés publics de la mairie. Un signalement d'Anticor visait aussi des frais d'élus, dont la rénovation du bureau de la maire Véronique Dubettier-Grenier (divers droite).

Décidément, la vie politique carquefoulienne n’est jamais de tout repos. L’enquête ouverte par le parquet de Nantes pour favoritisme et recel de favoritisme à la mairie de Carquefou a finalement été classée sans suite ce 12 février, comme l’a appris Mediacités, confirmant une information de Ouest‐France.

« Après l’audition de la maire du 10 décembre 2025 par le service inter‐régional de police judiciaire (…) l’infraction s’avérant insuffisamment caractérisée, je procède au classement sans suite », a motivé le procureur adjoint Jean‐Philippe Reverseau, en charge du pôle économique et financier du parquet de Nantes, dans un courrier reçu à la mairie de Carquefou le 19 février.