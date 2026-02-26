Carquefou : l’enquête pour favoritisme classée sans suite par le parquet de Nantes

Le nouveau et controversé centre aquatique de Carquefou, visé par l'enquête préliminaire du parquet de Nantes. Photo : Ville de Carquefou

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

Menée par le pôle économique et financier du parquet de Nantes, l'enquête préliminaire visait des marchés publics de la mairie. Un signalement d'Anticor visait aussi des frais d'élus, dont la rénovation du bureau de la maire Véronique Dubettier-Grenier (divers droite).

Décidément, la vie politique carquefoulienne n’est jamais de tout repos. L’enquête ouverte par le parquet de Nantes pour favoritisme et recel de favoritisme à la mairie de Carquefou a finalement été classée sans suite ce 12 février, comme l’a appris Mediacités, confirmant une information de Ouest‐France.

« Après l’audition de la maire du 10 décembre 2025 par le service inter‐régional de police judiciaire (…) l’infraction s’avérant insuffisamment caractérisée, je procède au classement sans suite », a motivé le procureur adjoint Jean‐Philippe Reverseau, en charge du pôle économique et financier du parquet de Nantes, dans un courrier reçu à la mairie de Carquefou le 19 février.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?