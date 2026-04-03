Johanna Rolland réélue présidente de Nantes Métropole avec une « ouverture » très limitée

Après la mairie, la socialiste a repris la tête Nantes Métropole pour un troisième mandat. Qui s'annonce plus agité que les précédents. Alors que son aile gauche et écologiste gagne en influence au sein de l'exécutif, les maires de droite et du centre, pourtant majoritaires dans la métropole, ne l'ont pas intégré.

Johanna Rolland entourée de son premier vice-président (PS) Bertrand Affilé et de sa nouvelle deuxième vice-présidente (divers gauche) Agnès Bourgeais, élus le 3 avril. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Tout change mais rien ne change. Johanna Rolland, 46 ans, a été réélue officiellement ce vendredi 3 avril vers 10h présidente de Nantes Métropole, fonction qu’elle occupe depuis 2014 et deux mandats déjà. Pile une semaine plus tôt, la socialiste avait été réélue maire de Nantes, lors d’un conseil municipal sans round d’observation. « L’intercommunalité, c’est faire ensemble ce qu’aucune commune ne pourrait faire seule, les plus grandes comme les plus petites », a‑t‐elle expliqué dans son discours d’investiture. Johanna Rolland a obtenu 55 voix sur 97, contre 35 à son concurrent Alain Vey, maire (divers droite) de Basse‐Goulaine (plus 2 bulletins blancs et 5 abstentions, venant des insoumis).

« Il ne s’agit plus de montrer les muscles d’une métropole en compétition permanente. Mais de construire une métropole stratège, soutenable, comprise par les habitantes et les habitants, avec la justice spatiale au cœur de notre volonté et de notre action commune », poursuit la numéro 2 du PS, tentant d’amadouer « les maires », cités des dizaines de fois pendant les 15 minutes de son propos, alors que les critiques fortes sur sa gouvernance trop « nanto‐centrée » se sont multipliées ces dernières semaines, y compris à gauche.

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Temps de lecture : 5 minutes

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Par Thibault Dumas et Anouck Fily

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