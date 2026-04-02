« Il y aura une majorité nette à gauche au conseil métropolitain. Quasiment 60 %. Après, il y a une réalité, la droite a gagné un certain nombre de communes. Je suis très attachée à respecter la place des maires dans la métropole ». Dans la foulée de son élection officielle comme maire de Nantes, le 27 mars, et avant celle comme présidente de Nantes Métropole, ce 3 avril, Johanna Rolland a bien dû reconnaître la nouvelle réalité politique issue des urnes, dans Ouest‐France ou sur ICI Loire Océan.