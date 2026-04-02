Nantes Métropole : Johanna Rolland et les affres de la « nouvelle gouvernance »

Ce vendredi 3 avril, la socialiste sera réélue à la présidence de la Métropole. Avec une majorité de gauche réduite et des maires de droite et du centre nombreux, qui la contraignent à partager (un peu) les pouvoirs pour son troisième mandat. Ce qui semble bien compliqué.

Johanna Rolland préside un conseil métropolitain en avril 2024. Photo : Thierry Mezerette / Nantes Métropole

« Il y aura une majorité nette à gauche au conseil métropolitain. Quasiment 60 %. Après, il y a une réalité, la droite a gagné un certain nombre de communes. Je suis très attachée à respecter la place des maires dans la métropole ». Dans la foulée de son élection officielle comme maire de Nantes, le 27 mars, et avant celle comme présidente de Nantes Métropole, ce 3 avril, Johanna Rolland a bien dû reconnaître la nouvelle réalité politique issue des urnes, dans Ouest‐France ou sur ICI Loire Océan.

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Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

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Par Thibault Dumas

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