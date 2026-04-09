Le 6 avril marque la date anniversaire de la création du mouvement macroniste, qui a compté jusqu’à dix députés sur dix dans un département très modéré. Pourtant, de En Marche à Renaissance, le parti n’a jamais réussi à s’implanter durablement, préférant même se ranger derrière la droite aux municipales à Nantes.
Il flotte comme un parfum doux‐amer de nostalgie, partagé par quelques‐uns : les macronistes de la première heure. Voilà que ce 6 avril, à l’occasion des dix ans de la création d’En Marche, on ressort les photos avec son créateur, le futur président de la République Emmanuel Macron. Ou bien celles des meetings, ou campagnes électorales, avec tout ce que le mouvement a connu d’élus en Loire‐Atlantique