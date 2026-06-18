« Bébé Rolland » et pont avec la gauche radicale… qui est Mahaut Bertu, première adjointe à Nantes

À 31 ans à peine, la socialiste affiche un CV parfait de professionnelle de la politique, qu’elle doit beaucoup à la maire de Nantes. Avec une communication très contrôlée en public, un caractère affirmé en coulisses et une familiarité avec les écologistes et les Insoumis. Un profil qui tranche avec celui de ses prédécesseurs, plus libres. Mais qui en fait une successeure naturelle de Johanna Rolland.

Mahaut Bertu, le jour de son élection comme première adjointe de la ville de Nantes, le 27 mars 2026. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Le baptême du feu n’aura même pas attendu son élection officielle comme première adjointe. Le 27 mars dernier, le premier conseil municipal du mandat installe pour la troisième fois Johanna Rolland (PS), réélue maire de Nantes dans la douleur quelques jours plus tôt. La désignation de son équipe d’adjoints doit suivre. Pour le premier d’entre eux, le nom de Mahaut Bertu a déjà fuité dans la presse mais n’a pas encore été proposé ni approuvé par les élus municipaux. Ce qui n’empêche pas le chef de file de l’opposition, Foulques Chombart de Lauwe (LR), d’attaquer bille en tête.

« Vous avez gardé malheureusement les plus idéologues, les plus militants. Vous avez choisi comme première adjointe, Madame Bertu, qui est une femme d’appareil nourrie aux jeunesses socialistes. Je ne pense pas qu’elle soit complémentaire de vous, Madame, puisque vous l’êtes aussi. » Le sobriquet de la future première adjointe est déjà tout trouvé : « Johanna Rolland bis » ou « bébé Johanna Rolland ». À contrario, le chef de file nantais de la droite et du centre salue « les absents, les plus modérés, les plus républicains, les plus universalistes de votre ancienne équipe, qui ne sont plus là ».

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Publié le

Temps de lecture : 14 minutes

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Par Thibault Dumas

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