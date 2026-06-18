Le baptême du feu n’aura même pas attendu son élection officielle comme première adjointe. Le 27 mars dernier, le premier conseil municipal du mandat installe pour la troisième fois Johanna Rolland (PS), réélue maire de Nantes dans la douleur quelques jours plus tôt. La désignation de son équipe d’adjoints doit suivre. Pour le premier d’entre eux, le nom de Mahaut Bertu a déjà fuité dans la presse mais n’a pas encore été proposé ni approuvé par les élus municipaux. Ce qui n’empêche pas le chef de file de l’opposition, Foulques Chombart de Lauwe (LR), d’attaquer bille en tête.

« Vous avez gardé malheureusement les plus idéologues, les plus militants. Vous avez choisi comme première adjointe, Madame Bertu, qui est une femme d’appareil nourrie aux jeunesses socialistes. Je ne pense pas qu’elle soit complémentaire de vous, Madame, puisque vous l’êtes aussi. » Le sobriquet de la future première adjointe est déjà tout trouvé : « Johanna Rolland bis » ou « bébé Johanna Rolland ». À contrario, le chef de file nantais de la droite et du centre salue « les absents, les plus modérés, les plus républicains, les plus universalistes de votre ancienne équipe, qui ne sont plus là ».