Lors de la session de ce jeudi 25 juin, un premier bilan du tournant de la rigueur de 2025 est débattu. « Le désastre tant annoncé n’a pas eu lieu », se félicite la présidente (Horizons) du conseil régional Christelle Morançais. « Ce sont les Ligériens qui subissent les coupes », dénonce son opposition de gauche.