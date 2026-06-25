Pays de la Loire : les élus régionaux s’affrontent (encore) sur les coupes budgétaires

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Temps de lecture : 5 minutes

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Par Thibault Dumas

Lors de la session de ce jeudi 25 juin, un premier bilan du tournant de la rigueur de 2025 est débattu. « Le désastre tant annoncé n’a pas eu lieu », se félicite la présidente (Horizons) du conseil régional Christelle Morançais. « Ce sont les Ligériens qui subissent les coupes », dénonce son opposition de gauche.

Près de 4 700 pages et annexes sont à l’ordre du jour de cette session plénière du conseil régional des Pays de la Loire ce jeudi 25 juin. Dont un document de 47 pages qui focalise toutes les attentions et promet, une nouvelle fois, un débat politique inflammable sur les choix budgétaires de la présidente Christelle Morançais (Horizons). Son intitulé, à rallonge : « Rapport d’évaluation relatif à la politique budgétaire 2025 et à son impact sur la satisfaction des besoins culturels des Ligériens ». Il a été conduit sur demande de l’exécutif depuis février par l’inspection générale du conseil régional (en interne donc et non par une entité indépendante).

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